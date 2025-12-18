Ричмонд
В Иркутской области в массовом ДТП с 10 машинами пострадали 5 человек

На трассе «Сибирь» столкнулись сразу 10 автомобилей. По предварительным данным, пострадали пять человек. ГИБДД организовала реверсивное движение на аварийном участке и призывает к осторожности из-за непогоды.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области на федеральной трассе произошла крупная дорожная авария. Участниками столкновения стали сразу десять транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Авария произошла сегодня около 13:10 на 1770-м километре трассы «Сибирь», недалеко от города Черемхово. По предварительным данным, в массовом столкновении пострадали пять человек.

Из-за большого количества разбитых автомобилей движение на данном участке федеральной трассы серьезно затруднено. Прибывшие на место сотрудники ДПС организовали проезд транспорта в реверсивном режиме. Сейчас там работают экипажи автоинспекторов и экстренные службы.

В полиции осложнение дорожной обстановки связали с резким ухудшением погоды: на регион обрушились снегопады и порывистый ветер. В связи с этим Управление Госавтоинспекции призвало водителей проявлять предельную внимательность, строго соблюдать скоростной режим и держать увеличенную дистанцию.