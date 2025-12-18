В Иркутской области в массовом ДТП с 10 машинами пострадали 5 человек

В Иркутской области на федеральной трассе произошла крупная дорожная авария. Участниками столкновения стали сразу десять транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Авария произошла сегодня около 13:10 на 1770-м километре трассы «Сибирь», недалеко от города Черемхово. По предварительным данным, в массовом столкновении пострадали пять человек.
Из-за большого количества разбитых автомобилей движение на данном участке федеральной трассы серьезно затруднено. Прибывшие на место сотрудники ДПС организовали проезд транспорта в реверсивном режиме. Сейчас там работают экипажи автоинспекторов и экстренные службы.
В полиции осложнение дорожной обстановки связали с резким ухудшением погоды: на регион обрушились снегопады и порывистый ветер. В связи с этим Управление Госавтоинспекции призвало водителей проявлять предельную внимательность, строго соблюдать скоростной режим и держать увеличенную дистанцию.