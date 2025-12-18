Ричмонд
Ссора жителей Башкирии закончилась жестоким убийством: скоро состоится суд

Жителя Башкирии осудят за пьяное убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершили расследование уголовного дела против 56-летнего жителя Нуримановского района, обвиняемого в убийстве. Как сообщает пресс-служба Следственный комитет республики.

Согласно версии следствия, этой осенью, 18 сентября, в жилом доме в селе Новокулево поругались двое пьяных мужчин. Обвиняемый несколько раз ударил ножом 71-летнего потерпевшего в живот, лицо и шею. В итоге пенсионер скончался от обильной кровопотери.

Все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

