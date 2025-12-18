Ричмонд
Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки

Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео]

Источник: Комсомольская правда

После прилета по мосту в Маяках скончалась женщина из-за открытых ранений в брюшной и грудной полостях.

На дороге образовались огромные пробки. Движение на трассе Одесса-Рени остановлено в обоих направлениях.

Погранполиция Молдовы предупреждает — КПП «Паланка-Маяки-Удобное» и «Тудора-Староказачье» временно закрыты после авиаудара по мосту на трассе Одесса-Рени.

В результате инцидента движение по мосту было прекращено, а территория была изолирована для оценки ситуации и предотвращения любых дополнительных рисков.

Гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область.