Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки

После прилета по мосту в Маяках скончалась женщина из-за открытых ранений в брюшной и грудной полостях.
На дороге образовались огромные пробки. Движение на трассе Одесса-Рени остановлено в обоих направлениях.
Погранполиция Молдовы предупреждает — КПП «Паланка-Маяки-Удобное» и «Тудора-Староказачье» временно закрыты после авиаудара по мосту на трассе Одесса-Рени.
В результате инцидента движение по мосту было прекращено, а территория была изолирована для оценки ситуации и предотвращения любых дополнительных рисков.
Гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область.