«Досматривать нельзя»: охранник объяснила, почему школа бессильна при нападениях

Школы запрещают охранникам досматривать всех детей, пытающихся попасть на уроки. Об этом в четверг, 18 декабря, рассказала охранник Елена, которая работала в школьном учреждении два года.
По ее словам, решение уволиться она приняла сразу после инцидента в Брянске — тогда школьница застрелила одноклассницу и ранила пятерых человек. Среди обвиняемых оказалась охранница.
— Вот вы знали, что охранникам запрещено досматривать детей? Но даже если бы разрешили, как это делать? Представьте, через меня ежедневно проходили сотни человек. Когда их досматривать? Детям что, с часу ночи очередь занимать? — задалась она вопросом.
Елена добавила, что дети в школах абсолютно беззащитны. Кроме того, ученики «всегда найдут способ пронести, если что-то задумали». Поэтому в данной сфере наблюдается значительный дефицит кадров — никто не хочет рисковать.
— По-хорошему нужны нормальная работа с детьми. Необходимо контролировать, в каких чатах они сидят, объяснять им какие-то вещи. И это уже уровень не одной школы, а государства, — цитирует ее mk.ru.
16 декабря подросток с ножом ворвался в школу в Одинцове. Он ранил нескольких человек, включая охранника. Один из детей скончался. Также малолетний преступник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержали.