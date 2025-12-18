Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь

«Несмотря на все усилия врачей, скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город», — написал он.
Губернатор выразил соболезнования ее родным и близким.
«Севастополь сегодня скорбит вместе с вами. Такие атаки на Севастополь — это целенаправленный террор, который не имеет никакого военного смысла, кроме как запугать, посеять панику и боль», — подчеркнул Развожаев.
