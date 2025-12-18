Ричмонд
Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Девочка из Севастополя, которая получила ранение при атаке украинских беспилотников, умерла в столичной больнице, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Несмотря на все усилия врачей, скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования ее родным и близким.

«Севастополь сегодня скорбит вместе с вами. Такие атаки на Севастополь — это целенаправленный террор, который не имеет никакого военного смысла, кроме как запугать, посеять панику и боль», — подчеркнул Развожаев.

