Со дна достали 356 трупов: на озере в Башкирии произошла массовая гибель овец

В Башкирии из озера Узеть вытащили 356 мертвых овец.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Башкирии продолжаются работы по извлечению погибших животных из озера Узеть. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на месте происшествия работают совместные группы спасателей и водолазов уфимского поисково-спасательного отряда экстренного ведомства и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент из водоема уже поднято 356 животных. Для проведения сложных работ в условиях водоема использовалось специальное судно на воздушной подушке.

Спасательные подразделения возобновят работы с рассветом.

