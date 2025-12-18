Со дна достали 356 трупов: на озере в Башкирии произошла массовая гибель овец

В Бирском районе Башкирии продолжаются работы по извлечению погибших животных из озера Узеть. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на месте происшествия работают совместные группы спасателей и водолазов уфимского поисково-спасательного отряда экстренного ведомства и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
На данный момент из водоема уже поднято 356 животных. Для проведения сложных работ в условиях водоема использовалось специальное судно на воздушной подушке.
Спасательные подразделения возобновят работы с рассветом.
