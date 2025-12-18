Уголовное дело возбудили в отношении пенсионерки из Тулы по «схеме Долиной»

В отношении пенсионерки из Тулы возбудили уголовное дело — все из-за «схемы Долиной», которой воспользовалась россиянка. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в УМВД России по региону.
Женщина продала однокомнатную квартиру за 1,6 миллиона рублей. Спустя некоторое время она обратилась в суд, утверждая что стала жертвой мошенников. Инстанция отменила договор купли-продажи, однако вернуть всю сумму покупателю женщина отказалась.
Она предложила свое решение проблемы — выплачивать ежемесячно по три тысячи рублей. На основании заявления пострадавшего покупателя правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
На данный момент сотрудники полиции пытаются выяснить, могли ли родственники пенсионерки быть причастны к организации этой схемы, передает пресс-служба.
О самом инциденте стало известно 5 декабря. По условиям сделки женщина могла получить деньги только после того, как недвижимость официально перейдет в собственность новых владельцев.
Другая продавшая молодой семье квартиру по «схеме Долиной» пенсионерка, также из Тулы, в суде заявила, что намерена разорвать сделку и вернуть недвижимость. Что представляет собой «схема Долиной» и как она повлияла на рынок недвижимости, выясняла «Вечерняя Москва».