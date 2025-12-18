Уголовное дело возбудили в отношении пенсионерки из Тулы по «схеме Долиной»

Другая продавшая молодой семье квартиру по «схеме Долиной» пенсионерка, также из Тулы, в суде заявила, что намерена разорвать сделку и вернуть недвижимость. Что представляет собой «схема Долиной» и как она повлияла на рынок недвижимости, выясняла «Вечерняя Москва».