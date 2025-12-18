ФАС признала группу «ПИК» нарушившей антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что группа «ПИК» нарушила законодательство после того, как оператор Lovit и управляющие компании жилых комплексов Московского региона и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре.
— Служба считает, что действия группы лиц «ПИК» ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети Интернет. К организациям будут применены меры административного воздействия, — передает официальный сайт ФАС.
Служба ранее вынесла предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда за взимание с авиакомпаний платы за использование платформы регистрации пассажиров и намерена проверить аналогичную практику в других аэропортах России.
До этого ФАС возбудила дела в отношении магазинов в аэропорту Внуково из-за завышенных цен на питьевую воду. Так, на фоне массовых задержек рейсов в столичном аэропорту стоимость бутылки воды объемом 0,5 литра доходила до 450 рублей.