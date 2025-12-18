ФАС признала группу «ПИК» нарушившей антимонопольное законодательство

До этого ФАС возбудила дела в отношении магазинов в аэропорту Внуково из-за завышенных цен на питьевую воду. Так, на фоне массовых задержек рейсов в столичном аэропорту стоимость бутылки воды объемом 0,5 литра доходила до 450 рублей.