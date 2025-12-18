Ричмонд
Жительница Якутии украла 95 тыс. руб, забытые в туалете торгового центра

В Якутии возбудили уголовное дело после кражи 95 тысяч рублей у пожилой женщины.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Якутии нашла и потратила деньги, которые забыла пожилая женщина в туалете торгового центра, сообщает УМВД по региону.

В полицию поступило заявление о краже 95 тысяч рублей со стороны неизвестного. Специалисты установили личность подозреваемой. Ей оказалась 45-летняя жительница Вилюйского района.

Выяснилось, что потерпевшая забыла фасовочный пакет с деньгами в туалете торгового центра. Впоследствии в помещение зашла другая женщина и спрятала находку в карман. Затем она потратила тысячу рублей на проезд и еще около 19 тысяч на продукты, алкоголь и посещение сауны.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража”, санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что жительница Чебоксар украла у подруги более пяти миллионов рублей, подсыпав ей снотворное в еду и напитки. Она находилась под влиянием мошенников.