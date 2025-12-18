Жительница Якутии украла 95 тыс. руб, забытые в туалете торгового центра

Выяснилось, что потерпевшая забыла фасовочный пакет с деньгами в туалете торгового центра. Впоследствии в помещение зашла другая женщина и спрятала находку в карман. Затем она потратила тысячу рублей на проезд и еще около 19 тысяч на продукты, алкоголь и посещение сауны.