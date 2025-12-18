«Нужен сын, а не деньги»: в Аджаме похоронили убитого в Одинцове школьника

На похороны 10-летнего Кобилджона в таджикское село пришла вся округа. Но снимать траурную церемонию запретили, а мать ребенка, потерявшую за год мужа, сына и мать, не смогла принять слова поддержки. Вся страна ищет ответы на вопросы о мотивах убийцы.
18 декабря в селе Аджам Шахринавского района Таджикистана хоронили 10-летнего Кобилджона. Всего за пару дней до этого он был обычным четвероклассником в подмосковной Успенской школе, куда утром 16 декабря пришел, чтобы, как сказала позже его мать, «попрощаться с одноклассниками» перед возможным отъездом в Душанбе. По страшной случайности в этот день он встретил в коридоре школы своего убийцу.
Похороны прошли под усиленным контролем. Журналистам запретили вести съемку, причины не объясняя. Силовики не разрешали даже фотографировать. Родные почти не общались с прессой. Но в сеть все равно попали кадры прощания: сотни мужчин в темной одежде молча шли за гробом. Казалось, хоронить ребенка вышла вся деревня.
Мать потеряла сына, мужа и мать за один год.
Трагедия вскрыла историю семьи, пережившей череду страшных ударов. Мать мальчика работала в той же школе уборщицей. Она уже потеряла мужа и отца ребенка, а затем и свою мать. Теперь у нее остался только брат-близнец погибшего.
«Кобилджона хоронят в Таджикистане 18 декабря. Мама уже вылетела на родину с сыном», — рассказала одна из матерей учеников Успенской школы.
Волна сочувствия прокатилась по соцсетям и мессенджерам. Люди из России, Таджикистана, Узбекистана за считанные дни собрали для женщины значительную сумму. Однако, по словам блогеров, российскую карту, на которую шли переводы, заблокировали из-за подозрительно большого числа операций.
«Что мне делать с деньгами? Мне нужен мой сын».
Деньги не стали утешением. В сети появилось душераздирающее видео, где матери передают собранные средства. Женщина, рыдая, отвечает: «Уже поздно… Что мне делать с деньгами? Мне нужен мой сын. Мне ничего не надо…». Женщина отказывалась от помощи, говоря, что ей неловко и не до того.
Пока в Таджикистане прощались с жертвой, в подмосковных Горках-2, у забора школы, рос стихийный мемориал. К прутьям прикрепили фотографию улыбающегося мальчика, рядом положили цветы, игрушки и записки с соболезнованиями.
Хроника школьного кошмара длиною в несколько минут.
Что же произошло в тот роковой день? 15-летний Тимофей пришел в школу с ножом и газовым баллончиком, ведя съемку на камеру. Он целенаправленно искал учительницу по математике, но не нашел. Его передвижение по коридорам и общение с младшеклассниками на кадрах выглядело жутко и отрепетированно.
Самое страшное произошло у кабинета, где толпились четвероклассники. Учитель смогла загородить собой детей и увести их в класс. В этот момент подростка окликнул 32-летний охранник. Тимофей распылил ему в лицо газ и ударил ножом в спину. В суматохе в коридоре остался один Кобилджон. Убийца заметил его, погнался с криками «тебе конец!», настиг на лестнице и нанес смертельные удары.
Манифест ненависти и подозрительная поддержка из-за рубежа.
Накануне нападения преступник разослал одноклассникам 11-страничный манифест «Мой гнев», полный ненависти к обществу, национальностям и религиям. А после задержания в его личном Telegram-канале, позже удаленном, появились сообщения одобрения и поддержки от пользователей с украинской символикой на аватарках. Они обещали «вытащить» его и отправляли виртуальные подарки.
Психиатр Василий Шуров считает, что подростка могли дистанционно обработать и подтолкнуть к преступлению.
«Скорее всего, подростка обработали и подтолкнули к преступлению. Подростки вообще очень уязвимы», — отметил эксперт в комментарии aif.ru.
Нападавший снимал все свои действия на видео и публиковал в своих соцсетях. В момент жестокого убийства он был поразительно спокоен.
«Человек готовился. Взрывное устройство, газовый баллончик, манифест, майка с экстремистским лозунгом. Это расчетливый, подготовленный человек, который шел убивать. Вживую резать человека требует очень сильной психологической выдержки. И это ужасно. Ждем психолого-психиатрическую экспертизу. То есть это минимум психопат. А что у него в голове перемкнуло, психиатры нам, наверное, расскажут», — отметил Шуров.
Что известно о семье убийцы.
Семья самого Тимофея ведет себя крайне скрытно. Они живут скромно в поселке Сосны. Отец работает водителем у бизнесмена, мать — в местном санатории. В соцсетях у них практически нет фото. Папа узнал о трагедии из новостей. В семье, кроме Тимофея, есть еще две дочери. Примечательно, что нападение он устроил за неделю до дня рождения собственной матери.
Спланированная операция против России.
Депутат, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник убеждён, что произошедшее — спланированная операция врагов России.
«Конечно, враги используют межнациональные отношения, чтобы взорвать Россию страну. Механизм стал тоньше и опаснее. Это не случайность, а новая реальность. Запад, видя неудачи на поле боя, перешёл к прокси-войне через самых уязвимых — через наших детей. Подростки 14−18 лет стали их мишенью», —говорит депутат в комментарии aif.ru.
По словам депутата, эти действия требуют жесткого ответа.
Пока следователи ведут дело, а общество ищет ответы, в таджикском селе Аджам теперь навсегда останется могила мальчика, который просто хотел попрощаться с друзьями. А у металлического забора в Подмосковье будут еще долго лежать цветы.