«Нужен сын, а не деньги»: в Аджаме похоронили убитого в Одинцове школьника

18 декабря в селе Аджам Шахринавского района Таджикистана хоронили 10-летнего Кобилджона. Всего за пару дней до этого он был обычным четвероклассником в подмосковной Успенской школе, куда утром 16 декабря пришел, чтобы, как сказала позже его мать, «попрощаться с одноклассниками» перед возможным отъездом в Душанбе. По страшной случайности в этот день он встретил в коридоре школы своего убийцу.