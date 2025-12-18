Умерла 15-летняя девочка, пострадавшая от атаки БПЛА в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о смерти 15-летней Арины, которая получила ранения в результате атаки украинских беспилотников 30 ноября и была направлена на лечение в Москву.
Девочка была ранена 30 ноября во время атаки ВСУ на город.
«От осколка сбитого воздушного объекта оборвалась жизнь 15-летней девочки. Просто девочки, у которой вся жизнь была впереди, все мечты, все надежды» — написал Развожаев в своем канале в канале Мах.
Он выразил соболезнования семье и близким девочки.
Напомним, что пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.
