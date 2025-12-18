Остановка состава привела к задержке поездов на Курском направлении МЖД

На Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) некоторые поезда задерживаются — причиной стала остановка состава на пункте «Калитники». Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в пресс-службе магистрали.
Речь идет об электропоезде № 6391 Дедовск — Шарапова Охота. По техническим причинам составу пришлось остановиться в 17:59 по московскому времени.
— Пассажиры были высажены на платформе остановочного пункта «Калитники» и смогли продолжить путь на вслед идущих электричках. В настоящее время в пути задерживаются несколько поездов дальних маршрутов Курского направления в сторону области, — добавили там.
Поезда второго маршрута Московских центральных диаметров, в свою очередь, следуют с установленным интервалом, передает агентство городских новостей «Москва».
11 декабря движение электричек на четвертой линии Московских центральных диаметров в сторону «Апрелевки» также было временно затруднено. Причина — незапланированная остановка состава на станции «Москва-Пассажирская-Смоленская».