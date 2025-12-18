Соседи зарезавшего ребенка в школе в Подмосковье подростка пожаловались на травлю

Семья из подмосковного города Одинцово столкнулась с травлей после того, как подросток из их дома убил ребенка в одной из местных школ. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщила газета «МК».
По данным журналистов, семья не только проживает в том же подъезде, что и нападавший, но и один из сыновей является его тезкой. После трагедии им стали поступать угрозы и оскорбления. Например, над младшими членами семьи начали издеваться сверстники.
— Дети не могут на данный момент учиться, гулять, использовать соцсети и заниматься в своих кружках. Мы боимся выпускать их из дома, — передает слова членов семьи газета.
Подросток с ножом ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил нескольких человек, включая охранника. Один из детей скончался. Также малолетний преступник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержали.
Соседка подростка рассказала, что юноша производил впечатление обычного и спокойного парня. Она отметила, что другие местные ребята нередко попадали в неприятные ситуации, а о нем ничего подобного не слышали.