Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседи зарезавшего ребенка в школе в Подмосковье подростка пожаловались на травлю

Семья из подмосковного города Одинцово столкнулась с травлей после того, как подросток из их дома убил ребенка в одной из местных школ. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщила газета «МК».

Семья из подмосковного города Одинцово столкнулась с травлей после того, как подросток из их дома убил ребенка в одной из местных школ. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщила газета «МК».

По данным журналистов, семья не только проживает в том же подъезде, что и нападавший, но и один из сыновей является его тезкой. После трагедии им стали поступать угрозы и оскорбления. Например, над младшими членами семьи начали издеваться сверстники.

— Дети не могут на данный момент учиться, гулять, использовать соцсети и заниматься в своих кружках. Мы боимся выпускать их из дома, — передает слова членов семьи газета.

Подросток с ножом ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил нескольких человек, включая охранника. Один из детей скончался. Также малолетний преступник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержали.

Соседка подростка рассказала, что юноша производил впечатление обычного и спокойного парня. Она отметила, что другие местные ребята нередко попадали в неприятные ситуации, а о нем ничего подобного не слышали.