Три человека зашли в лифт, и он внезапно рухнул вниз: уфимские спасатели рассказали подробности

Сегодня, 18 декабря, в Уфе в многоэтажном жилом доме на улице Цюрупы произошел инцидент с лифтом. Как сообщает Управление гражданской защиты города, в 17:45 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в доме № 78 лифт с тремя пассажирами на борту внезапно остановился и застрял на уровне второго этажа.
Согласно поступившей информации, люди зашли в кабину, после чего из-за технического сбоя лифт начал движение вниз и аварийно затормозил.
На место происшествия выехала аварийная бригада обслуживающей лифтовой компании и спасатели УГЗ Уфы. Пассажиры были благополучно освобождены. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.
Причины технического сбоя, приведшего к инциденту, выясняются специалистами.
