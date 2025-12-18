Ричмонд
Три человека зашли в лифт, и он внезапно рухнул вниз: уфимские спасатели рассказали подробности

В Уфе в жилом доме упал лифт с тремя пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 декабря, в Уфе в многоэтажном жилом доме на улице Цюрупы произошел инцидент с лифтом. Как сообщает Управление гражданской защиты города, в 17:45 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в доме № 78 лифт с тремя пассажирами на борту внезапно остановился и застрял на уровне второго этажа.

Согласно поступившей информации, люди зашли в кабину, после чего из-за технического сбоя лифт начал движение вниз и аварийно затормозил.

На место происшествия выехала аварийная бригада обслуживающей лифтовой компании и спасатели УГЗ Уфы. Пассажиры были благополучно освобождены. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Причины технического сбоя, приведшего к инциденту, выясняются специалистами.

