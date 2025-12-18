Европе пора готовится к новой реальности: ракетный комплекс «Орешник» начал боевое дежурство в Белоруссии

По его словам, во время боевого дежурства комплекс будет перемещаться по территории страны и не останется в одной точке. В 2024 году президент Белоруссии заявлял, что страна готова разместить до десяти комплексов «Орешник» на территории страны. «Думаю, пока десяток, а дальше посмотрим», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что в случае решения России увеличить количество комплексов Минск готов принять больше.