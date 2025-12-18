Европе пора готовится к новой реальности: ракетный комплекс «Орешник» начал боевое дежурство в Белоруссии

«Орешник» сможет долететь до Лондона из Белоруссии всего за восемь минут.
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» начал нести боевое дежурство в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания. По его словам, комплекс был поставлен на дежурство 17 декабря в рамках развертывания союзной группировки войск.
Этот комплекс может доставлять мощную боевую часть на расстояние до 5500 километров. Его размещение уже вызвало серьезные опасения на Западе. По данным некоторых СМИ, «Орешник» способен долететь до отдельных европейских столиц всего за несколько минут. Что известно о ракетном комплексе, напугавшем западные страны — в материале URA.RU.
Характеристики «Орешника»: дальность полета, скорость и другие.
28 ноября 2024 года на заседании ОДКБ президент России Владимир Путин рассказал о новой ракетной системе «Орешник». По его словам, ракета способна поражать хорошо защищенные объекты, в том числе находящиеся на большой глубине. Он подчеркнул, что в мире нет аналогичных систем и в ближайшее время они не появятся.
По данным СМИ, максимальная скорость «Орешника» — около 12 400 километров в час. Ракета может нести боевую часть массой до 1,5 тонн. В ядерном варианте она способна доставлять заряд общей мощностью до 900 килотонн (примерно 45 «Хиросим»). Дальность поражения оценивается от 1 000 до 5 500 км, по некоторым данным — до 6 000 км.
Характеристики ракетного комплекса «Орешник».
«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
Выступая с посланием к народу и парламенту, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» уже заступил на боевое дежурство в республике. По его словам, это произошло 17 декабря. Лукашенко пояснил, что размещение комплекса входит в развертывание региональной группировки войск Союзного государства.
По его словам, во время боевого дежурства комплекс будет перемещаться по территории страны и не останется в одной точке. В 2024 году президент Белоруссии заявлял, что страна готова разместить до десяти комплексов «Орешник» на территории страны. «Думаю, пока десяток, а дальше посмотрим», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что в случае решения России увеличить количество комплексов Минск готов принять больше.
Британцы испугались размещения «Орешника» в Белоруссии.
Планы размещения российских ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии вызвали тревогу в Великобритании. Об этом со ссылкой на свои источники сообщало британское издание Daily Express. По информации источника, баллистические ракеты способны долететь до Лондона всего за восемь минут — в разы быстрее, чем с территории России. Колумнист Уилл Стюарт отметил, что такое развертывание может в считанные дни перевести противостояние с Западом в новую фазу.
«Орешник» в Белоруссии изменит расстановку сил в Европе.
По словам экспертов, в Европе наступила другая реальность после «Орешника» в Белоруссии.
Российский ракетный комплекс «Орешник», поставленный на боевое дежурство в Белоруссии, является серьезным сигналом для европейских государств. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, Россия «по-братски» передала Минску данный комплекс, как и обещал ранее Владимир Путин. Эксперт отметил, что появление «Орешника» создает новую военно-стратегическую реальность, поскольку Белоруссия географически значительно ближе к странам Европы.
Дандыкин подчеркнул, что комплекс оснащен гиперзвуковой ракетой, которую практически невозможно перехватить. «Ракета способна достигнуть Лондона менее чем за десять минут», — указал он.
Стало известно, за сколько может долететь «Орешник» до Киева.
По расчетам издания Telegraf, ракетный комплекс «Орешник» способен долететь из Белоруссии до Киева примерно за полторы минуты. Полет до Львова займет около 2,5 минут. Примерно столько же потребуется для поражения целей в Варшаве и Латвии, тогда как до Эстонии время подлета будет несколько больше.
Как Путин и Лукашенко договаривались о размещении «Орешника».
Союзное государство России и Белоруссии 8 декабря 2024 года отметило 25 лет. По случаю юбилея в Минске прошло заседание Высшего госсовета, в ходе которого были подписаны ключевые документы — договоры о гарантиях безопасности и о формировании единого рынка электроэнергии.
Тогда Александр Лукашенко прямо попросил Владимира Путина разместить в республике российский ракетный комплекс «Орешник». Российский лидер ответил согласием, уточнив, что развертывание начнется не ранее второй половины 2025 года, после налаживания серийного производства. Он подчеркнул, что комплекс, хотя и сопоставим по силе удара с ядерным оружием, не является оружием массового уничтожения, поскольку не создает радиационного заражения.
Первое применение «Орешника».
Баллистическая ракета «Орешник» впервые была применена 21 ноября 2024 года. В этот день российские военные нанесли удар по ракетостроительному предприятию в Днепре (бывший Днепропетровск). Тогда Путин заявил, что удар стал ответом на применение украинскими войсками ракет ATACMS и Storm Shadow по целям в Брянской и Курской областях.
О начале серийного производства «Орешника» президент РФ объявил 22 ноября прошлого года. 6 декабря он заявил о планах разместить ракетный комплекс в Белоруссии. Он будет входить в состав РВСН России, однако выбор целей, по его словам, останется за Минском. 1 августа 2025 года Путин сообщил о выпуске первого серийного комплекса «Орешник» и его поступлении в войска.