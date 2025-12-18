В Башкирии из озера достали более 350 погибших овец

Ранее сообщалось, что в Сланцевском районе Ленинградской области ведутся поиски двух рыбаков, пропавших на озере Самро. По данным регионального МЧС, к поисковой операции привлечены сотрудники полиции, инспекторы по маломерным судам и водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели напомнили о необходимости проверять толщину льда перед выходом на водоёмы.