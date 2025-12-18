Ричмонд
В Башкирии из озера достали более 350 погибших овец

Спасатели подняли из озера Узеть в Башкирии 356 овец, провалившихся под лёд при переправе. Работы на месте продолжаются.

Источник: Аргументы и факты

В Башкирии спасатели достали из озера Узеть в Бирском районе более 350 погибших овец. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По данным ведомства, с начала спасательной операции из воды подняли 356 животных. Работы на озере продолжаются, утром их планируется возобновить с использованием судна на воздушной подушке.

ЧП произошло 16 декабря в районе села Луч. Стадо овец, принадлежавшее одному собственнику, провалилось под лёд во время попытки переправы на другой берег. Все животные погибли.

Ранее сообщалось, что в Сланцевском районе Ленинградской области ведутся поиски двух рыбаков, пропавших на озере Самро. По данным регионального МЧС, к поисковой операции привлечены сотрудники полиции, инспекторы по маломерным судам и водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели напомнили о необходимости проверять толщину льда перед выходом на водоёмы.