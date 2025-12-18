В тюрьме Бельгии заключенный захватил заложников

В бельгийской тюрьме Мерксплас в провинции Антверпен заключенный захватил заложников, передает RTBF Actus.
Инцидент произошел около полудня 18 декабря, когда в камере находились трое заключенных. Один из них хотел, чтобы его перевели в другое место и забаррикадировал дверь.
«На место происшествия была вызвана полиция, ситуация с захватом заложников завершилась вскоре после 14:00. Заключенный, захвативший заложников, будет переведен, и будет начато дисциплинарное разбирательство», — сказано в публикации.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Индии житель города Мумбаи более двух часов удерживал в заложниках 19 человек.