В тюрьме Бельгии заключенный захватил заложников

В Бельгии заключенный захватил двух заложников и забаррикадировал дверь камеры.

Источник: Аргументы и факты

В бельгийской тюрьме Мерксплас в провинции Антверпен заключенный захватил заложников, передает RTBF Actus.

Инцидент произошел около полудня 18 декабря, когда в камере находились трое заключенных. Один из них хотел, чтобы его перевели в другое место и забаррикадировал дверь.

«На место происшествия была вызвана полиция, ситуация с захватом заложников завершилась вскоре после 14:00. Заключенный, захвативший заложников, будет переведен, и будет начато дисциплинарное разбирательство», — сказано в публикации.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Индии житель города Мумбаи более двух часов удерживал в заложниках 19 человек.