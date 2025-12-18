МВД проверяет попытку мошенничества с квартирой на 1,6 млн рублей в Туле

МВД начало проверку попытки мошенничества в Туле с участием пенсионерки, которая хотела через суд отнять у покупателей квартиру на 1,6 миллиона рублей. Об этом рассказали в Telegram-канале представители УМВД РФ по региону.
Так, 70-летняя женщина под влиянием аферистов продала свою квартиру. Но вовремя осознав свои действия, деньги она так и не перевела им. Спустя два месяца она обратилась в суд с иском. По данным следствия, пенсионерка соврала об обстоятельствах, чтобы вернуть свое жилье.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ “Покушение на мошенничество в особо крупном размере”, — следует из публикации.
Ранее KP.RU писал, что история со спорным делом о квартире певицы Ларисы Долиной повлияло на продажи недвижимости в РФ. Как отмечают эксперты, из-за этой скандальной истории многие стали отказываться от сделок по вторичном жилью.