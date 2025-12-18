МВД проверяет попытку мошенничества с квартирой на 1,6 млн рублей в Туле

Так, 70-летняя женщина под влиянием аферистов продала свою квартиру. Но вовремя осознав свои действия, деньги она так и не перевела им. Спустя два месяца она обратилась в суд с иском. По данным следствия, пенсионерка соврала об обстоятельствах, чтобы вернуть свое жилье.