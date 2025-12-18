«Самое сильно оружие Трампа»: Лукашенко сделал комплимент супруге президента США

Лукашенко раскрыл самое сильное оружие президента США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал супругу президента США Дональда Трампа Меланью Трамп «самым сильным оружием» Вашингтона и предложил привлечь ее к урегулированию конфликтов вокруг Украины. Об этом он рассказал выступая на Всебелорусском народном собрании.
«Последний раз, коль уже откровенно, я [спецпосланником США в Беларуси] Джону Коулу сказал, говорю, Джон, ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Он повернулся на меня, смотрит. Это какое? Я говорю, Мелания Трамп», — заявил Лукашенко, назвав Меланию Трамп «нашим человеком» из-за ее славянского происхождения. Он указал, что супруга президента США родом из Словении и, по его мнению, могла бы стать неформальным посредником в обсуждении украинского конфликта и ситуации вокруг Белоруссии.
«Он так посмотрел на меня, умница такой, хмыкнул, а я сам себе подумал, господи, как я приглашаю ее, потому что все-таки женщина, симпатичная женщина. Но я им предложил, и притом серьезно предложил, чтобы Милане больше ввязывалась в решение политических вопросов», — сказал Лукашенко. Он также добавил, что забеспокоился: не сыграет ли против Белоруссии возможная ревность Дональда Трампа.
Ранее Лукашенко передал Меланье ювелирное украшение через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула во время переговоров, которые прошли в Минске 12−13 декабря. На нем были изображены белорусские васильки.