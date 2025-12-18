Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самое сильно оружие Трампа»: Лукашенко сделал комплимент супруге президента США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал супругу президента США Дональда Трампа Меланью Трамп «самым сильным оружием» Вашингтона и предложил привлечь ее к урегулированию конфликтов вокруг Украины. Об этом он рассказал выступая на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко раскрыл самое сильное оружие президента США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал супругу президента США Дональда Трампа Меланью Трамп «самым сильным оружием» Вашингтона и предложил привлечь ее к урегулированию конфликтов вокруг Украины. Об этом он рассказал выступая на Всебелорусском народном собрании.

«Последний раз, коль уже откровенно, я [спецпосланником США в Беларуси] Джону Коулу сказал, говорю, Джон, ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Он повернулся на меня, смотрит. Это какое? Я говорю, Мелания Трамп», — заявил Лукашенко, назвав Меланию Трамп «нашим человеком» из-за ее славянского происхождения. Он указал, что супруга президента США родом из Словении и, по его мнению, могла бы стать неформальным посредником в обсуждении украинского конфликта и ситуации вокруг Белоруссии.

«Он так посмотрел на меня, умница такой, хмыкнул, а я сам себе подумал, господи, как я приглашаю ее, потому что все-таки женщина, симпатичная женщина. Но я им предложил, и притом серьезно предложил, чтобы Милане больше ввязывалась в решение политических вопросов», — сказал Лукашенко. Он также добавил, что забеспокоился: не сыграет ли против Белоруссии возможная ревность Дональда Трампа.

Ранее Лукашенко передал Меланье ювелирное украшение через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула во время переговоров, которые прошли в Минске 12−13 декабря. На нем были изображены белорусские васильки.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше