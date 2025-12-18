«Самое сильно оружие Трампа»: Лукашенко сделал комплимент супруге президента США

«Последний раз, коль уже откровенно, я [спецпосланником США в Беларуси] Джону Коулу сказал, говорю, Джон, ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Он повернулся на меня, смотрит. Это какое? Я говорю, Мелания Трамп», — заявил Лукашенко, назвав Меланию Трамп «нашим человеком» из-за ее славянского происхождения. Он указал, что супруга президента США родом из Словении и, по его мнению, могла бы стать неформальным посредником в обсуждении украинского конфликта и ситуации вокруг Белоруссии.