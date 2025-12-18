Из США в Кишинев экстрадировали мошенника: Он разыскивался Интерполом

В Кишинев доставлен из США разыскиваемый в Молдове мужчина, подозреваемый в мошенничестве.
«На этой неделе власти США и Молдовы скоординировали свои действия по возвращению в Кишинев беглеца из Атланты. Этот человек разыскивался молдавскими властями за мошеннические действия, совершенные как до, так и после его незаконного въезда в США», — сообщили на официальной странице посольства США в Молдове.
Теперь он предстанет перед судом в Молдове.
