Из США в Кишинев экстрадировали мошенника: Он разыскивался Интерполом

«На этой неделе власти США и Молдовы скоординировали свои действия по возвращению в Кишинев беглеца из Атланты. Этот человек разыскивался молдавскими властями за мошеннические действия, совершенные как до, так и после его незаконного въезда в США», — сообщили на официальной странице посольства США в Молдове.