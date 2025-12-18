На химзаводе в Дзержинске произошёл пожар во время ремонта

Пожар произошёл на химическом заводе «Синтез Ока» в Дзержинске Нижегородской области во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
По данным завода, при ремонте остановленного оборудования в одном из корпусов произошёл хлопок с последующим возгоранием. Огонь был оперативно локализован силами ведомственной пожарной охраны. Пострадавших нет, выбросов и утечек опасных веществ не зафиксировано.
В пресс-службе уточнили, что технологические процессы на близлежащих установках были безопасно остановлены. На предприятии создан штаб для выяснения причин происшествия, ликвидации последствий и оценки возможного ущерба.
