Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На химзаводе в Дзержинске произошёл пожар во время ремонта

Возгорание произошло на предприятии «Синтез Ока» в Дзержинске при ремонтных работах. Пострадавших и утечек не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

Пожар произошёл на химическом заводе «Синтез Ока» в Дзержинске Нижегородской области во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным завода, при ремонте остановленного оборудования в одном из корпусов произошёл хлопок с последующим возгоранием. Огонь был оперативно локализован силами ведомственной пожарной охраны. Пострадавших нет, выбросов и утечек опасных веществ не зафиксировано.

В пресс-службе уточнили, что технологические процессы на близлежащих установках были безопасно остановлены. На предприятии создан штаб для выяснения причин происшествия, ликвидации последствий и оценки возможного ущерба.

Ранее сообщалось, что взрыв и крупное возгорание произошли на сталелитейном заводе Nippon Steel в японском городе Муроран на острове Хоккайдо. По данным пожарных служб, взорвалась раскалённая доменная печь, после чего начался пожар. Информации о погибших и пострадавших также не поступало.