На химзаводе в Дзержинске произошёл пожар во время ремонта

Ранее сообщалось, что взрыв и крупное возгорание произошли на сталелитейном заводе Nippon Steel в японском городе Муроран на острове Хоккайдо. По данным пожарных служб, взорвалась раскалённая доменная печь, после чего начался пожар. Информации о погибших и пострадавших также не поступало.