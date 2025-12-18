Пока Европа тянет время, США готовятся к ядерным испытаниям: главные заявления Герасимова

Герасимов заявил, что за последние четыре года Украина получила от иностранных партнеров более тысячи танков.
Европейские страны намеренно хотят затянуть конфликт на Украине, чтобы дать время НАТО перестроить «военную машину» для столкновения с РФ. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран. Кроме того, он также рассказал об успехах российской армии на фронте, потерях ВСУ и возможном начале ядерных испытаний со стороны США. Главные заявления Герасимова — в материале URA.RU.
Об успехах ВС РФ в зоне СВО.
Группировка войск «Восток» за год взяла под контроль 89 населенных пунктов.
Глава Генштаба заявил, что российские войска продолжают наступление в Константиновке (ДНР). В Димитрове (Мирнограде) они ведут действия по уничтожению украинских формирований, заблокированных в городской застройке. Одновременно развивается наступление на краснолиманском направлении — штурмовые подразделения ВС РФ ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман.
Герасимов также сообщил о ходе боевых действий на запорожском направлении. По его словам, группировка войск «Восток» за год взяла под контроль около двух тысяч квадратных километров территории и 89 населенных пунктов. Он отметил, что в своей зоне ответственности бойцы данной группировки полностью освободили территорию в ДНР. Также они продолжают наступление в Запорожской и Днепропетровской областях.
Группировка войск «Днепр», преодолевая оборону противника, освободила семь населенных пунктов, вышла к городу Орехов и продолжает наступательные действия в направлении Запорожья. Кроме того, в дельте Днепра расширен контроль над островной зоной. Герасимов подчеркнул, что безопасность Запорожской атомной электростанции полностью обеспечена.
Он также рассказал, что группировка войск «Центр» с начала года освободила 81 населенный пункт, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск. Начальник Генштаба заявил, что при освобождении Красноармейска была проведена операция по окружению украинской группировки в районе красноармейско-димитровской агломерации. На завершающем этапе штурма, по его словам, за сутки под контроль российских войск перешло более 900 зданий одновременно в нескольких районах города.
Отдельно он отметил ситуацию на российско-украинской границе. По его словам, в Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области. В настоящее время, заявил Герасимов, группировка войск «Север» формирует полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Кроме того, начальник Генштаба сообщил, что украинское командование с мая перебросило в регион 112 батальонов из стратегического резерва и с других направлений. Такой маневр был совершен с целью стабилизировать ситуацию в Донбассе.
О развитии ВС России.
Говоря о развитии Вооруженных сил, Герасимов заявил, что в 2025 году боевой состав Сухопутных войск был усилен за счет формирования двух общевойсковых дивизий, артиллерийской бригады и двух зенитных ракетных бригад. Кроме того, в составе Воздушно-космических сил России была сформирована первая дивизия ПВО-ПРО, оснащенная зенитной ракетной системой С-500. По словам Герасимова, это позволит значительно повысить возможности системы воздушно-космической обороны страны.
О потерях ВСУ.
По словам Герасимова, с начала 2025 года потери украинских формирований на курском направлении превысили 76 тысяч человек. Речь идет, по его словам, о наиболее подготовленных и мотивированных военнослужащих ВСУ, а также иностранных наемниках.
В зоне группировки войск «Центр» ВСУ потеряли свыше 225 тысяч человек, а также значительное количество техники. По его словам, эти потери составляют почти половину всех потерь ВСУ (с начала 2025 года) в зоне проведения специальной военной операции.
Об украинской армии.
Герасимов также сообщил о снижении мобилизационных возможностей Украины. С начала 2025 года количество ежемесячно мобилизуемых сократилось с 28 тысяч до 14 тысяч человек в ноябре, что, по его оценке, формирует устойчивую тенденцию к уменьшению численности украинской армии.
Кроме того, начальник Генштаба заявил, что дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер. По официальным данным, ежемесячно до 30 тысяч украинских военнослужащих самовольно оставляют места службы. В отношении таких солдат, по словам Герасимова, возбуждено более 160 тысяч уголовных дел. Несмотря на это, отметил он, европейские покровители Киева продолжают курс на усиление конфликта.
О поддержке Украины другими странами.
Герасимов также сообщил, что за последние четыре года Украина получила от иностранных партнеров более тысячи танков, свыше 200 самолетов и вертолетов, а также около 100 тысяч беспилотников. Кроме того, более 224 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку на европейских полигонах.
Объем иностранного финансирования за последние четыре года превысил 550 миллиардов долларов, из которых более 220 миллиардов были направлены на военные нужды. Он подчеркнул, что Запад оказывает Украине беспрецедентную по масштабам помощь.
О наращивании активности НАТО.
НАТО сохраняет высокие масштабы и интенсивность военной подготовки у границ России, заявил Герасимов. По его словам, под предлогом «российской военной угрозы» альянс существенно нарастил военное присутствие и принимает меры по повышению оперативности переброски войск усиления. Отдельно Герасимов отметил, что ряд европейских политиков, затягивает боевые действия, чтобы истощить силы России и дать время НАТО перестроить «военную машину» для прямого противостояния с Москвой.
О рисках ядерной эскалации.
Отдельно глава Генштаба затронул вопрос стратегической стабильности. Россия, по его словам, продолжает соблюдать обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако в случае возобновления испытаний американской стороной последуют адекватные ответные меры со стороны Москвы. Он напомнил, что срок действия Договора о СНВ истекает 5 февраля следующего года, и после этого ограничения в сфере стратегических вооружений могут прекратить действовать, если не будет достигнута договоренность с Вашингтоном.
Он также заявил, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности Вашингтон прорабатывает возможность развертывания мобильных ракетных комплексов с дальностью поражения более 1 000 километров в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам главы Генштаба, такие планы создают новый уровень нестабильности и провоцируют локальную гонку вооружений.
Кроме того, он раскритиковал учения НАТО «Защитник Европы» и миссию объединенных военно-морских сил альянса «Балтийский страж». По его словам, переброска войск к границам России и действия в Балтийском море не способствуют повышению безопасности в Европе и нарушают нормы международного морского права.