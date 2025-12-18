Пока Европа тянет время, США готовятся к ядерным испытаниям: главные заявления Герасимова

Герасимов также сообщил о ходе боевых действий на запорожском направлении. По его словам, группировка войск «Восток» за год взяла под контроль около двух тысяч квадратных километров территории и 89 населенных пунктов. Он отметил, что в своей зоне ответственности бойцы данной группировки полностью освободили территорию в ДНР. Также они продолжают наступление в Запорожской и Днепропетровской областях.