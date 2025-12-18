Ричмонд
Жители Одессы перекрыли улицу из-за 8-дневного блэкаута

Жители Одессы перекрыли Генуэзскую улицу из-за отключения света.

Источник: Аргументы и факты

Жители Одессы продолжают перекрывать улицы города из-за отключения света, пишет украинское издание «Страна».

«Жители Одессы продолжают перекрывать улицы из-за масштабного блэкаута. Сейчас они перекрыли Генуэзскую из-за того, что света нет уже восемь дней», — сказано в публикации.

Издание также показало соответствющие кадры. На них видно, что жители Одессы встали вдоль проезжей части. Из-за этого движение автомобилей оказалось затруднено.

Накануне, 17 декабря, сообщалось, что жители Днепропетровска перекрыли центральную улицу из-за отключений света.