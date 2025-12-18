Жители Одессы перекрыли улицу из-за 8-дневного блэкаута

Жители Одессы продолжают перекрывать улицы города из-за отключения света, пишет украинское издание «Страна».
«Жители Одессы продолжают перекрывать улицы из-за масштабного блэкаута. Сейчас они перекрыли Генуэзскую из-за того, что света нет уже восемь дней», — сказано в публикации.
Издание также показало соответствющие кадры. На них видно, что жители Одессы встали вдоль проезжей части. Из-за этого движение автомобилей оказалось затруднено.
Накануне, 17 декабря, сообщалось, что жители Днепропетровска перекрыли центральную улицу из-за отключений света.