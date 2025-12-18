В Башкирии осудили мужчину, планировавшего взорвать железную дорогу

«В дальнейшем он получил от руководителя организованной группы знания и инструкцию по осуществлению диверсионной деятельности, а также по изготовлению взрывного устройства с целью совершения диверсии, а именно взрыва железнодорожного полотна, осуществить который он не смог ввиду пресечения его противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан», — рассказали в пресс-службе, добавив, что при обыске квартиры мужчины у него также обнаружили наркотики для личного потребления.