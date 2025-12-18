Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии осудили мужчину, планировавшего взорвать железную дорогу

УФА, 18 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии уфимца, который в интересах разведки Украины собирался взорвать железную дорогу в Башкирии, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Источник: © РИА Новости

В сообщении пресс-службы говорится, что в отношении 31-летнего жителя Уфы приговор выносил верховный суд Башкирии.

«Установлено, что подсудимый в период с 19 октября по 14 декабря 2023 года вступил в организованную группу, созданную неустановленным сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины, деятельность которой была направлена на совершение диверсий в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По заданию украинской разведки уфимец разведал участок местности недалеко от железнодорожного моста в Уфе, а также получил из тайников-закладок компоненты взрывного устройства и взрывчатого вещества, которые хранил у себя дома.

«В дальнейшем он получил от руководителя организованной группы знания и инструкцию по осуществлению диверсионной деятельности, а также по изготовлению взрывного устройства с целью совершения диверсии, а именно взрыва железнодорожного полотна, осуществить который он не смог ввиду пресечения его противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан», — рассказали в пресс-службе, добавив, что при обыске квартиры мужчины у него также обнаружили наркотики для личного потребления.

«В судебном заседании подсудимый вину признал частично, в части хранения компонентов взрывчатого вещества. Приговором верховного суда Республики Башкортостан подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере более 700 тысяч руб», — сообщает пресс-служба.