36 жителей Батайска подали заявления на помощь после атаки БПЛА 18 декабря

В Батайске Ростовской области после атаки БПЛА, случившейся в ночь на 18 декабря, погиб один местный житель, еще несколько получили ранения. Также пострадали частные дома.
Как сообщил глава администрации Батайска Валентин Кукин, на конец дня подано 36 заявлений на материальную помощь. Инструментальное обследование домов продолжается. В двух из них оно завершится 23 декабря, еще в двух — 26 декабря.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в регионе три человека погибли, девять ранены из-за атаки БПЛА в ночь на 18 декабря.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения людям.
— Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Окажем помощь пострадавшим, — сказал Юрий Слюсарь.
