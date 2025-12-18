Ричмонд
Зеленский нелепо оговорился на саммите в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский вновь допустил ошибку во время выступления на английском языке перед лидерами стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Он попытался сказать слово «оправдания» (excuses), однако произнес его таким образом, что оно прозвучало скорее как «излишества» (excesses). И это была не единственная ошибка украинского лидера.

Владимир Зеленский не раз попадал в курьезные ситуации из-за своего произношения иностранных слов.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь допустил ошибку во время выступления на английском языке перед лидерами стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Он попытался сказать слово «оправдания» (excuses), однако произнес его таким образом, что оно прозвучало скорее как «излишества» (excesses). И это была не единственная ошибка украинского лидера.

«Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности… будут бессмысленными», — заявил Зеленский. При этом он имел в виду не «войны» (wars), а «слова» (words).

Ранее Зеленский оговорился на заседании Совбеза ООН. Тогда политик призвал «усилить лыжи», подразумевая под этим необходимость укрепления национальной системы противовоздушной обороны.

