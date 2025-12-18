Зеленский нелепо оговорился на саммите в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский вновь допустил ошибку во время выступления на английском языке перед лидерами стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Он попытался сказать слово «оправдания» (excuses), однако произнес его таким образом, что оно прозвучало скорее как «излишества» (excesses). И это была не единственная ошибка украинского лидера.