В США потерпел крушение самолёт известного автогонщика, он мог погибнуть вместе с семьёй

В США произошла авиакатастрофа, в которой могли погибнуть известный автогонщик Грег Биффл и члены его семьи. Самолёт Cessna C550 разбился при посадке в аэропорту Стейтсвилл в Северной Каролине, очевидцы выкладывают в Сеть кадры мощного пожара на месте падения.

Место крушения. Видео © X / Turbinetraveler.

В американских соцсетях пишут, что принадлежащий спортсмену самолёт взлетел и сразу развернулся, чтобы зайти на посадку — вероятно из-за неблагоприятных погодных условий — дождя, низких облаков и плохой видимости. При попытке приземлиться воздушное судно разбилось. Пока не известно, находился ли на борту Биффл с женой и дочкой, а также другие спортсмены.

На месте работают аварийно-спасательные службы, а дороги вокруг аэропорта перекрыты. Точное количество жертв и официальный список пассажиров пока не обнародованы.

К несчастью это не единственная подобная авиакатастрофа за последние дни. 16 декабря стало известно, что в Мексике при заходе на посадку разбился самолёт Cessna Citation III, на борту которого находились десять человек, включая двух пилотов. Все они погибли, а воздушное судно было полностью уничтожено пожаром.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.