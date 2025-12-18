В США потерпел крушение самолёт известного автогонщика, он мог погибнуть вместе с семьёй

К несчастью это не единственная подобная авиакатастрофа за последние дни. 16 декабря стало известно, что в Мексике при заходе на посадку разбился самолёт Cessna Citation III, на борту которого находились десять человек, включая двух пилотов. Все они погибли, а воздушное судно было полностью уничтожено пожаром.