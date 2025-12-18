От массового дезертирства ВСУ до подземной ловушки у Красноармейска: главное об СВО за 18 декабря

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что коммуникационные сооружения шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска (Покровска) стали ловушкой для военных ВСУ. По его словам, украинские военные использовали эти глубокие подземные сооружения под Удачным в качестве укреплений и укрытий, но не смогли своевременно их покинуть. В результате, десятки военнослужащих оказались в ловушке.