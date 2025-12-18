В России раскрыли количество случаев дезертирства в рядах ВСУ.
Ежемесячно ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покидают около 30 тысяч военнослужащих. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. На фоне этого продолжает накаляться ситуация на купянском направлении. Киев отправил к Купянску террористическое подразделение. Главное об СВО на 18 декабря — в материале URA.RU.
Ряды ВСУ ежемесячно покидают несколько десятков тысяч бойцов.
Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины приобретает массовый характер. По словам Герасимова, ежемесячно свои позиции покидают до 30 тысяч военнослужащих. Он уточнил, что у ВСУ «открыто производство более 160 тысяч уголовных дел» по дезертирству.
ВС РФ противостоит экономическая и военная мощь Запада.
На Украине российская армия противостоит совокупной экономической и военной мощи стран коллективного Запада, заявил глава Генштаба. Он уточнил, что европейские страны, поддерживающие Киев, продолжают следовать линии на дальнейшее обострение конфликта. Он также отметил, что европейские страны намеренно пытаются затянуть конфликт, чтобы дать членам НАТО «перевооружиться» перед началом прямого столкновения с РФ.
План Киева на курском направлении провалился.
Герасимов сообщил, что просчитанный киевскими властями авантюрный замысел на курском направлении провалился. По его словам, не оправдались и ожидания Украины, что Россия при этом прекратит наступательные действия в Донбассе.
По его словам, решающую роль сыграла блокировка района вклинения, усиленная активными встречными наступательными действиями подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты. Дополнительным фактором стал неожиданный для противника обходной маневр по газопроводу с выходом в тыл группировки ВСУ. Это привело к разрушению ее оборонительных сооружений.
Купянск остается под контролем ВС РФ.
Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги про якобы успешную операцию в городе.
Она также прокомментировала видео президента Украины Владимира Зеленского, которое он снял якобы у стелы с названием города. По ее словам, ему «ближе до кладбища, чем до Купянска».
Киев отправил к Купянску террористическое подразделение.
Пока российские военные продвигаются по всей линии фронта, Киев отправил к Купянску террористическое подразделение. Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) перевели в состав элитного формирования второго корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия». По данным журналистов, прежде всего террористический легион будет работать на публику, а не вести тяжелые боевые действия.
ВСУ оказались в ловушке под Красноармейском.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что коммуникационные сооружения шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска (Покровска) стали ловушкой для военных ВСУ. По его словам, украинские военные использовали эти глубокие подземные сооружения под Удачным в качестве укреплений и укрытий, но не смогли своевременно их покинуть. В результате, десятки военнослужащих оказались в ловушке.