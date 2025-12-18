Освобождение Донбасса и «большая сделка» с США: главные заявления Лукашенко с Всебелорусского собрания

По словам Лукашенко, жена главы Белого дома Дональда Трампа Меланья Трамп является «самым мощным оружием» Вашингтона. Он предложил задействовать ее в урегулировании конфликтов вокруг Украины. «Передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Он повернулся на меня, смотрит. Это какое? Я говорю, Мелания Трамп», — рассказал Лукашенко о своем общении с спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом. Он также назвал ее «своим человеком» из-за ее славянского происхождения.