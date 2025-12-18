Освобождение Донбасса и «большая сделка» с США: главные заявления Лукашенко с Всебелорусского собрания

Лукашенко рассказал, к чему движутся отношения США и Белоруссии.
Российские войска уже очень скоро освободят территорию ДНР. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания в Минске. Он также предсказал скорое окончание украинского конфликта и «большую сделку» с Вашингтоном. Главные заявления президента Белоруссии — в материале URA.RU.
Россия скоро освободит Донбасс.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что освобождение территории Донбасса Россией — неизбежно. «Даже со спокойными темпами, армия России продвигается. Это сильно укрепленный район, самый укрепленный», — добавил он, отметив, что если Киев продолжит сопротивляться, может полностью утратить государственность.
«Если Россия разобьет тот кулак, который на Донбассе, то там вообще некому будет защищаться, потеряют всю Украину. Поэтому Владимир Зеленский должен положить на одну чашу весов потерю всей Украины, а на другую — этот кусок», — завил белорусский лидер. Так он ответил на вопрос из зала на проходящем в Минске заседании Всебелорусского народного собрания.
Шанс на мир для Украины «близок как никогда».
Мирные договоренности по Украине «как никогда близки», заявил Лукашенко. Но он предупредил о разрушительных последствиях в случае отказа от переговоров с Россией. «Зеленский должен понимать, что может потерять всю Украину, если не договорится с Россией», — заявил Лукашенко.
«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
Российский ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря несет боевое дежурство на территории Белоруссии. Как заявил Лукашенко, для размещения нового комплекса уже подготовлены первые позиции.
Трамп не использует свое «самое сильно оружие».
По словам Лукашенко, жена главы Белого дома Дональда Трампа Меланья Трамп является «самым мощным оружием» Вашингтона. Он предложил задействовать ее в урегулировании конфликтов вокруг Украины. «Передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Он повернулся на меня, смотрит. Это какое? Я говорю, Мелания Трамп», — рассказал Лукашенко о своем общении с спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом. Он также назвал ее «своим человеком» из-за ее славянского происхождения.
«Все идет к большой сделке».
Лукашенко заявил, что политические контакты Белоруссии с США приближают его личную встречу с Дональдом Трампом. По его словам, главная цель — заключение «большой сделки», в рамках которой США снимут все санкции с республики.
Он отметил, что вопрос снятия ограничений, затрагивающих госпредприятия, финансовый сектор и чиновников, является для Минска ключевым. Американская сторона, как заявил белорусский лидер, готова к переговорам на высоком уровне.
Лукашенко не может бесконечно возглавлять Белоруссию.
Президент Белоруссии сообщил, что его пребывание на высшем государственном посту не может продолжаться бесконечно. Он охарактеризовал себя как «уходящего президента». Лукашенко также заявил, что не намерен занимать должность президента пожизненно и в этом нет необходимости.