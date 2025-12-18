Ричмонд
В Северной Каролине в результате авиакатастрофы погибли несколько человек

В Северной Каролине разбился частный бизнес-джет Cessna C550, есть погибшие.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Северная Каролина частный бизнес-джет Cessna C550 потерпел крушение в городе Стейтсвилл. Отмечается, что есть погибшие. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Инцидент произошёл в региональном аэропорту Стейтсвилла. Самолёт разбился всего через 9 минут после взлёта и сразу загорелся. Он принадлежал частной компании, однако точное число людей на борту во время аварии неизвестно.

Расследование будет проводить Федеральное управление гражданской авиации (FAA) совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB).

9 декабря 2025 года при выполнении тестового полёта близ Уводьского водохранилища рядом с деревней Иванково потерпел крушение борт АН-22. На борту было 7 человек. Все члены экипажа погибли.

