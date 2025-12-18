Ричмонд
Полиция задержала мужчину, который залил в рот лошадям своих конкурентов кислоту

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который залил лошадям своих конкурентов кислоту в рот в городе Волжском. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в Telegram-канале 112.

Это уже второй случай нападения. В прошлый раз в апреле садист внутривенно залил животным «омывайку» для автомобилей, и от его рук погибли две лошади. Было возбуждено уголовное дело, но виновного так и не удалось найти и задержать.

Преступником, отравившим животных в клубе «У озера», оказался 40-летний местный — владелец соседнего конного клуба. По предварительным данным, у него были претензии к владельцам клуба по поводу территории: он хотел открыть свой филиал на их месте.

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключение по статье за жестокое обращение с животными, уточнили в публикации.

«Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого жуткого дела.