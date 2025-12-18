Ричмонд
В США разбился бизнес-джет Cessna 550, есть погибшие

Компания, отвечающая за разбившийся Cessna 550, пока не раскрывает число жертв.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Северная Каролина потерпел крушение бизнес-джет Cessna 550. В результате инцидента есть погибшие. Об этом информирует телеканал Fox News.

По имеющимся данным, воздушное судно разбилось 18 декабря примерно в 10:20 по местному времени (18:20 по московскому). Самолет в этот момент вылетал из аэропорта в округе Айрделл.

Известно, что за судно отвечает компания GB Aviation Leasing. Ее владельцем является бывший гонщик Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Грегори Биффл.

В результате происшествия есть жертвы, но их количество и имена пока не сообщаются. Расследование крушения ведет Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее KP.RU сообщал, что аналогичная авиакатастрофа произошла в Мексике. Там разбился бизнес-джет Cessna Citation III. В инциденте погибли шесть пассажиров. Всего на борту находилось восемь человек.