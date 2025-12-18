Ричмонд
Суд вынес приговор мотоциклисту за гибель актрисы из фильма «Москва слезам не верит»

Никулинский районный суд Москвы приговорил мотоциклиста Сергея Генералова к 2,5 года колонии общего режима за гибель актрисы Елены Земляникиной-Крылатовой, которая снялась в культовом фильме «Москва слезам не верит». Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

Источник: Life.ru

Приговор мотоциклисту, насмерть сбившему актрису Земляникину. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Генералова признали виновным в преступлении по части 3 статьи 264 (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека”) УК РФ», — сообщает суд.

Также осуждённого лишили водительских прав на 2 года и 10 месяцев.

17 декабря актрисе исполнилось бы 67 лет.

Авария случилась в мае. Генералов мчался на большой скорости. В этот момент Земляникина переходила проспект Вернадского по регулируемому пешеходному переходу. По данным СМИ, она спешила на встречу со студентами. Момент трагедии попал на видео.

