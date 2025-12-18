Суд вынес приговор мотоциклисту за гибель актрисы из фильма «Москва слезам не верит»

Приговор мотоциклисту, насмерть сбившему актрису Земляникину. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Генералова признали виновным в преступлении по части 3 статьи 264 (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека”) УК РФ», — сообщает суд.
Также осуждённого лишили водительских прав на 2 года и 10 месяцев.
17 декабря актрисе исполнилось бы 67 лет.
Авария случилась в мае. Генералов мчался на большой скорости. В этот момент Земляникина переходила проспект Вернадского по регулируемому пешеходному переходу. По данным СМИ, она спешила на встречу со студентами. Момент трагедии попал на видео.
