ВСУ признали потерю боевого вертолета Ми-24 вместе с экипажем

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВСУ признали уничтожение боевого вертолета Ми-24 и смерть экипажа во время боевого вылета, следует из заявления 12-й отдельной бригады армейской авиации украинских войск.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24», — говорится в сообщении, опубликованном на странице бригады в социальной сети Facebook*.

Время и точные обстоятельства уничтожения вертолета не указываются.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

