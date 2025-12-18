ВСУ признали потерю боевого вертолета Ми-24 вместе с экипажем

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24», — говорится в сообщении, опубликованном на странице бригады в социальной сети Facebook*.
Время и точные обстоятельства уничтожения вертолета не указываются.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.Читать дальше