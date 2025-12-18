Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

People: на пляже в США нашли кроссовок с останками медведя

Кроссовок с останками медведя, который нашли в США, предположительно, принадлежал женщине.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Вашингтон на пляж вынесло кроссовок с останками медведя внутри, пишет People.

«Офис коронера округа Клаллам подтвердил изданию, что останки, найденные внутри белой клоссовки, выброшенной на берег пляжа Порт-Уильямс в Секиме, штат Вашингтон, 9 декабря, принадлежали не человеку, а медведю», — сказано в материале.

Предварительно, кроссовок принадлежал женщине. На это указывает его размер. Пока специалисты еще не определили, как останки медведя могли оказаться в обуви.

Отмечается, что в штате Вашингтон обитает около 25 тысяч медведей, в том числе гризли, которые находятся под защитой.

Ранее сообщалось, что житель США случайно обнаружил 200-килограммового медведя под своим частным домом.