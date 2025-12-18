People: на пляже в США нашли кроссовок с останками медведя

В американском штате Вашингтон на пляж вынесло кроссовок с останками медведя внутри, пишет People.
«Офис коронера округа Клаллам подтвердил изданию, что останки, найденные внутри белой клоссовки, выброшенной на берег пляжа Порт-Уильямс в Секиме, штат Вашингтон, 9 декабря, принадлежали не человеку, а медведю», — сказано в материале.
Предварительно, кроссовок принадлежал женщине. На это указывает его размер. Пока специалисты еще не определили, как останки медведя могли оказаться в обуви.
Отмечается, что в штате Вашингтон обитает около 25 тысяч медведей, в том числе гризли, которые находятся под защитой.
Ранее сообщалось, что житель США случайно обнаружил 200-килограммового медведя под своим частным домом.