В США опубликовали паспорта украинок и россиянки в рамках дела Эпштейна

В США обнародованы фотографии паспортов трех украинок и одной россиянки в рамках дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Документы были опубликованы членами комитета по надзору палаты представителей от Демократической партии.
Личная информация о владельцах документов полностью замазана, за исключением указания пола, где во всех случаях значится «Ж».
Кроме паспортов гражданок Украины и России в материалах оказались и другие удостоверения личности, включая документы гражданок Чехии, Литвы, Италии и Южноафриканской Республики, а также фотография паспорта самого Эпштейна.
Напомним, что в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, ему грозило до 40 лет лишения свободы. По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн имел сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.
Он расплачивался с ними долларами, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли мёртвым в тюрёмной камере.