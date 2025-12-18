В США опубликовали паспорта украинок и россиянки в рамках дела Эпштейна

Напомним, что в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, ему грозило до 40 лет лишения свободы. По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн имел сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.