В США опубликовали паспорта украинок и россиянки в рамках дела Эпштейна

В США опубликованы фотографии паспортов трех гражданок Украины и одной гражданки России в рамках расследования дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

В США обнародованы фотографии паспортов трех украинок и одной россиянки в рамках дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Документы были опубликованы членами комитета по надзору палаты представителей от Демократической партии.

Личная информация о владельцах документов полностью замазана, за исключением указания пола, где во всех случаях значится «Ж».

Кроме паспортов гражданок Украины и России в материалах оказались и другие удостоверения личности, включая документы гражданок Чехии, Литвы, Италии и Южноафриканской Республики, а также фотография паспорта самого Эпштейна.

Напомним, что в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, ему грозило до 40 лет лишения свободы. По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн имел сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.

Он расплачивался с ними долларами, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли мёртвым в тюрёмной камере.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше