В Новосибирске горит склад на огромной площади: задействованы 49 пожарных

В Новосибирске произошел пожар в складских помещениях транспортной компании.

В Новосибирске произошел пожар в складских помещениях транспортной компании. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

Пожар возник по адресу: Ленинский район, улица 2-я Станционная, дом 21, корпус 3. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2,2 тыс. квадратных метров.

Как отметили в МЧС, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой из-за наличия легковоспламеняющихся жидкостей внутри склада. «Внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости», — сообщили в министерстве.

На месте происшествия работают 49 пожарных и 14 единиц техники. Ведутся работы по наращиванию сил и средств для эффективного тушения.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Пожарные и спасатели действуют с соблюдением всех правил охраны труда.