В Новосибирске горит склад на огромной площади: задействованы 49 пожарных

В Новосибирске произошел пожар в складских помещениях транспортной компании. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.
Пожар возник по адресу: Ленинский район, улица 2-я Станционная, дом 21, корпус 3. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2,2 тыс. квадратных метров.
Как отметили в МЧС, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой из-за наличия легковоспламеняющихся жидкостей внутри склада. «Внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости», — сообщили в министерстве.
На месте происшествия работают 49 пожарных и 14 единиц техники. Ведутся работы по наращиванию сил и средств для эффективного тушения.
Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Пожарные и спасатели действуют с соблюдением всех правил охраны труда.