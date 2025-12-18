В Новосибирске тушат крупный пожар на складе транспортной компании

Пожар произошел на складах транспортной фирмы в Новосибирске. Об этом сообщили МЧС, передает ТАСС.
«Сообщение о пожаре по адресу: Ленинский район, улица 2-я Станционная, дом 21, корпус 3 поступило в ГУ МЧС России по Новосибирской области», — пояснили в министерстве.
По предварительной информации, пожар в складе транспортной компании занимает площадь около 2,2 тыс. кв. м.
Тушение возгорания осложняет высокая пожарная нагрузка, заявили в МЧС. На складе хранятся легковоспламеняющиеся жидкости. Пожарные и спасатели работают, строго соблюдая правила охраны труда.
По данным МЧС, возгорание устраняют 49 пожарных и 14 машин. Силы и средства на месте продолжают наращивать.
