В Новосибирске тушат крупный пожар на складе транспортной компании

В Новосибирске загорелся склад площадью 2,2 тыс. кв. м, внутри находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел на складах транспортной фирмы в Новосибирске. Об этом сообщили МЧС, передает ТАСС.

«Сообщение о пожаре по адресу: Ленинский район, улица 2-я Станционная, дом 21, корпус 3 поступило в ГУ МЧС России по Новосибирской области», — пояснили в министерстве.

По предварительной информации, пожар в складе транспортной компании занимает площадь около 2,2 тыс. кв. м.

Тушение возгорания осложняет высокая пожарная нагрузка, заявили в МЧС. На складе хранятся легковоспламеняющиеся жидкости. Пожарные и спасатели работают, строго соблюдая правила охраны труда.

По данным МЧС, возгорание устраняют 49 пожарных и 14 машин. Силы и средства на месте продолжают наращивать.

Ранее KP.RU информировал, что в центре Красноярска произошел крупный пожар. Там сгорел ветхий деревянный дом с вывеской «Цветы».