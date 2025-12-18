Ричмонд
Задержан владелец конного клуба, отравивший лошадей конкурентов кислотой

В Волжском задержан владелец конного клуба, который отравил лошадей своих конкурентов. Как сообщает SHOT, 40-летний мужчина, ранее судимый, в ночь на 7 декабря проник на территорию клуба «У озера» и залил животным кислоту в рот. По предварительным данным, у него были земельные претензии к владельцам клуба, и он хотел открыть на их месте свой филиал.

Источник: Life.ru

В Волжском задержан владелец конного клуба. Видео

Это уже второй случай нападения. В апреле этого года злоумышленник ввёл двум лошадям — Лавру и Султану — в вену автомобильную омывайку, после чего те скончались. Тогда ему удалось скрыться, обронив шприц. По статье о жестоком обращении с животными задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Владелицу клуба «У озера» зовут Ярослава. Она занимается спасением лошадей из неблагополучных условий. В конном клубе содержатся животные, которые были выкуплены и вылечены. Теперь за ними ухаживают работники клуба.

