Задержан владелец конного клуба, отравивший лошадей конкурентов кислотой

Это уже второй случай нападения. В апреле этого года злоумышленник ввёл двум лошадям — Лавру и Султану — в вену автомобильную омывайку, после чего те скончались. Тогда ему удалось скрыться, обронив шприц. По статье о жестоком обращении с животными задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Владелицу клуба «У озера» зовут Ярослава. Она занимается спасением лошадей из неблагополучных условий. В конном клубе содержатся животные, которые были выкуплены и вылечены. Теперь за ними ухаживают работники клуба.
