Задержан владелец конного клуба, отравивший лошадей конкурентов кислотой

В Волжском задержан владелец конного клуба, который отравил лошадей своих конкурентов. Как сообщает SHOT, 40-летний мужчина, ранее судимый, в ночь на 7 декабря проник на территорию клуба «У озера» и залил животным кислоту в рот. По предварительным данным, у него были земельные претензии к владельцам клуба, и он хотел открыть на их месте свой филиал.