Петербургскую учительницу арестовали по делу о совращении 12-летних учеников

Подозреваемая была задержана 16 декабря, а 18 декабря ей предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Женщина не признала вину и просила ограничиться домашним арестом, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал её до 15 февраля 2026 года.