Петербургскую учительницу арестовали по делу о совращении 12-летних учеников

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для учительницы, подозреваемой в совершении действий сексуального характера в отношении двух 12-летних учеников. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Следствие считает, что инциденты произошли 15 апреля, 26 апреля и 25 июля текущего года в квартире педагога. По предварительной версии, учительница, осознавая противоправность своих действий, воспользовалась беспомощным состоянием несовершеннолетних мальчиков для совершения сексуальных действий.

Подозреваемая была задержана 16 декабря, а 18 декабря ей предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Женщина не признала вину и просила ограничиться домашним арестом, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал её до 15 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что охранница, пропустившая в школу подростка с ножом, признала вину.

