Baza: питерской учительнице-зумерше грозит 20 лет за совращение школьников

Питерскую учительницу отправили в СИЗО.
Молодой учительнице из Санкт-Петербурга Афине Симеонидис грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в совращении учеников. Ее задержали по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении двух 12-летних школьников. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Питере задержали 22-летнюю учительницу по подозрению в совращении школьников. Как считает следствие, Афина Симеонидис неоднократно приглашала к себе домой двух 12-летних учеников», — информирует Baza. Издание также указывает, что по данным следствия, она совершила в отношении детей действия сексуального характера, воспользовавшись их беспомощным состоянием.
Как уточняет источник, задержанная является выпускницей РГПУ им. Герцена. Ей предъявлено обвинение по тяжелой части статьи о насильственных действиях сексуального характера, а суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО на ближайшие два месяца.
Ранее в Домодедово (Московская область) задержан учитель, подозреваемый в сексуальном насилии над школьницей, сообщает ГСУ СК России по Московской области. По информации следственных органов, инцидент произошел в одном из общеобразовательных учреждений города.