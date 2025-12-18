Baza: питерской учительнице-зумерше грозит 20 лет за совращение школьников

Молодой учительнице из Санкт-Петербурга Афине Симеонидис грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в совращении учеников. Ее задержали по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении двух 12-летних школьников. Об этом сообщает telegram-канал Baza.