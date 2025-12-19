Отравившую школьниц малиной колумбийку нашли по бутылке в Британии

54-летняя Зульма Гусман Кастро находилась в международном розыске через Интерпол. Её местонахождение вычислили случайно. Женщина дала интервью колумбийскому телеканалу и во время эфира пила воду из бутылки британской марки Buxton. Этот кадр подсказал следователям, что она может быть в Великобритании.