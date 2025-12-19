Генштаб Бельгии дал оценку российскому оружию

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что в 2025 году в составе российских войск сформированы пять новых дивизий, 13 бригад и 30 полков, а в следующем году планируется создать еще четыре дивизии, 14 бригад и 39 полков. По его данным, объем поставок ключевых образцов вооружения, техники и боеприпасов в войска в этом году вырос примерно на треть к 2024-му, что сопровождалось модернизацией армии и развитием формирований беспилотных систем.