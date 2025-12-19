В Европе обратили внимание на масштаб техники, стоящей на вооружении ВС РФ.
Бельгийские военное командование впечатлили масштабы и эффективность российского вооружения. В этом признался начальник генштаба армии страны Фредерик Вансина.
«У РФ имеется большое количество достаточно эффективной техники, причем объемы впечатляют. Речь идет о массовости. Одним из вызовов для европейских армий является переосмысление концепции “достаточно хорошего” в системах вооружений», — заявил собеседник агентства Belga.
По мнению Вансины, сейчас блоку НАТО необходимо сосредоточиться на закупке оружия, которое может быть менее технологичными, но при этом поставляться в больших объемах. В ближайшем будущем Бельгия планирует увеличить расходы на оборону и заказать дополнительное вооружение.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что в 2025 году в составе российских войск сформированы пять новых дивизий, 13 бригад и 30 полков, а в следующем году планируется создать еще четыре дивизии, 14 бригад и 39 полков. По его данным, объем поставок ключевых образцов вооружения, техники и боеприпасов в войска в этом году вырос примерно на треть к 2024-му, что сопровождалось модернизацией армии и развитием формирований беспилотных систем.