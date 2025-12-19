Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге арестовали учительницу английского за совращение несовершеннолетних

Арестованная за совращение несовершеннолетних женщина пробудет под стражей до февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге арестовали учительницу английского языка по подозрению в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, в апреле и июле 2025 года женщина, будучи дома, совершила действия сексуального характера с двумя детьми 2013 года рождения. Как утверждают следователи, она воспользовалась их беспомощным состоянием.

По решению Выборгского районного суда в отношении женщины избрана мера пресечения — содержание под стражей. Основанием стало предъявленное ей обвинение по уголовной статье о насильственных действиях сексуального характера.

По решению суда, она продолжит оставаться в СИЗО до середины февраля наступающего года. Свою вину женщина не признала.

Ранее Савеловский районный суд арестовал доулу Наталию Котлар на 2 месяца. Следствие считает ее ответственной за смерть новорожденного в бассейне.