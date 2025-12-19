В Петербурге арестовали учительницу английского за совращение несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге арестовали учительницу английского языка по подозрению в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По данным следствия, в апреле и июле 2025 года женщина, будучи дома, совершила действия сексуального характера с двумя детьми 2013 года рождения. Как утверждают следователи, она воспользовалась их беспомощным состоянием.
По решению Выборгского районного суда в отношении женщины избрана мера пресечения — содержание под стражей. Основанием стало предъявленное ей обвинение по уголовной статье о насильственных действиях сексуального характера.
По решению суда, она продолжит оставаться в СИЗО до середины февраля наступающего года. Свою вину женщина не признала.
