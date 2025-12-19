Учительницу из Петербурга арестовали за совращение 12-летних учеников

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу учительницу английского языка, которую обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как стало известно изданию «Фонтанка», подозреваемая совращала своих же учеников.
По данным следствия, девушка, будучи классным руководителем пятиклассников, с апреля по июль трижды приводила 12-летних мальчиков к себе домой. Там она, пользуясь их беспомощным состоянием, совершила «иные действия сексуального характера» с целью удовлетворения личных потребностей.
— Следствием установлено, что Симеонидис 15.04.2025, 26.04.2025, 25.07.2025, находясь по месту своего жительства, осознавая противоправность и аморальность своих действий, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, совершила в отношении двух потерпевших 2013 г.р. иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних, — говорится в Telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
На суде обвиняемая вину не признала и просила о домашнем аресте. Суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2026 года.
Симеонидис недавно окончила педагогический вуз, преподавала в школе Выборгского района два года. Она была активным волонтером, участвовала в международных форумах и хвасталась в социальных сетях президентской медалью и грамотой с подписью президента России Владимира Путина за вклад в подготовку Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. В интервью она говорила о доверительных отношениях с детьми и важности любить свою работу, передает «Фонтанка».
Ранее учителя физкультуры задержали за совращение школьниц в Воронеже. Он якобы занимался сексом с девочками 14 и 15 лет, публично трогал их за интимные места и фотографировал. Одной из девочек мужчина сделал предложение прямо в здании Следственного комитета. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала и узнала у психолога, как защитить ребенка от таких педофилов.