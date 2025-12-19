В результате атаки ВСУ на российский город пострадал пятимесячный ребенок

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородом. В результате инцидента получил ранения пятимесячный ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём аккаунте в Max.
По данным медиков детской областной больницы, у мальчика диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы.
Его состояние оценивается как средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Ранее сообщалось, что скончалась 15-летняя Арина, пострадавшая от украинского БПЛА в Севастополе.
