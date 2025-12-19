Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате атаки ВСУ на российский город пострадал пятимесячный ребенок

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородом.

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Белгородом. В результате инцидента получил ранения пятимесячный ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём аккаунте в Max.

По данным медиков детской областной больницы, у мальчика диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы.

Его состояние оценивается как средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Ранее сообщалось, что скончалась 15-летняя Арина, пострадавшая от украинского БПЛА в Севастополе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше