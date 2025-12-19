Во время минуты молчания учительница кричала на учеников и просила замолчать в грубой форме.
В школе на территории Украины ученики были вынуждены встать на колени во время проведения минуты молчания, что вызвало у них неоднозначную реакцию. Педагог повысила на них голос, что скорее напоминало форму давления, нежели проявление уважения к памяти.
«Показушное уважение — на Украине решили ввести обязательные минуты молчания. Судя по реакции детей и истеричному крику пропагандиста учительницы, они пиетета к этой идее не питают», — сказано в telegram-канале «Украина.ру».
Ежедневно в 9:00 по всей Украине объявляется общенациональная минута молчания в память о согражданах, погибших в результате вооруженного «конфликта». Эта акция введена указом президента Украины Владимиром Зеленским.