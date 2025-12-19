Ричмонд
Грудной ребёнок тяжело ранен при налёте БПЛА на Белгород

Пятимесячный ребёнок получил тяжёлые ранения при ударе украинского беспилотника по Белгороду. Пятимесячный малыш получил ушибленную рану головы, минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.

Кроме этого, в городе от падения обломков сбитого беспилотника пострадали семь автомобилей на парковке. Также повреждены остекление социального объекта и окна в 17 квартирах десяти многоэтажек.

В Грайвороне удары дронов повредили два автомобиля. Окна выбиты в двух квартирах многоквартирного дома, четырёх частных домах и одном коммерческом здании. В селе Дунайка после атаки БПЛА разбиты окна в трёх частных домах. В селе Дорогощь FPV-дрон попал в легковой автомобиль — повреждена передняя часть машины. При повторной атаке пострадало остекление социального объекта.

Данные о последствиях уточняют. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток, добавили в администрации.

Ранее Life.ru сообщал, что в атаке БПЛА ВСУ на Ростов и Батайск нашли британский след. По мнению эксперта, именно они помогли они спланировать удары. Военэксперты уверены, что Украина, терпя поражения на фронте, пытается мстить России с помощью терактов и диверсий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

