Зауральские полицейские уничтожили опасные вещдоки

В ведомстве уточнили, что было уничтожено более 800 граммов героина, около двух килограммов гашиша и более трех килограммов каннабиса. Процедура прошла с участием представителей Росздравнадзора и Роспотребнадзора при соблюдении всех необходимых норм. Полиция призвала граждан сообщать о фактах наркопреступности.