Зауральские полицейские уничтожили опасные вещдоки

Полицейские Курганской области уничтожили около шести килограммов наркотических средств, хранившихся в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Уничтожение было проведено на основании судебных приговоров и постановлений следователей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В Кургане уничтожили шесть килограммов изъятых наркотиков.

«Зауральские полицейские провели плановое уничтожение наркотических средств, хранившихся в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. В Кургане прошло плановое уничтожение наркотических средств, ранее изъятых у лиц, причастных к их незаконному обороту», — передает пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что было уничтожено более 800 граммов героина, около двух килограммов гашиша и более трех килограммов каннабиса. Процедура прошла с участием представителей Росздравнадзора и Роспотребнадзора при соблюдении всех необходимых норм. Полиция призвала граждан сообщать о фактах наркопреступности.