В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадал пятимесячный мальчик

В Белгороде в результате отражения атаки беспилотника ВСУ пострадал пятимесячный ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, уточнив, что беспилотник самолётного типа был сбит системой противовоздушной обороны над городом.
Пострадавший мальчик был доставлен в детскую областную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Падение обломков сбитого беспилотника привело к материальному ущербу. На парковке были повреждены семь автомобилей, также пострадало остекление социального объекта и 17 квартир, расположенных в десяти многоквартирных домах.
Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников в Запорожской области за сутки погибли два человека и ранены семь местных жителей.