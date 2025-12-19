Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадал пятимесячный мальчик

В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал пятимесячный ребёнок.

Источник: Аргументы и факты

В Белгороде в результате отражения атаки беспилотника ВСУ пострадал пятимесячный ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, уточнив, что беспилотник самолётного типа был сбит системой противовоздушной обороны над городом.

Пострадавший мальчик был доставлен в детскую областную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Падение обломков сбитого беспилотника привело к материальному ущербу. На парковке были повреждены семь автомобилей, также пострадало остекление социального объекта и 17 квартир, расположенных в десяти многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников в Запорожской области за сутки погибли два человека и ранены семь местных жителей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше